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5:44   17 Апреля 2021
Политика

Пушков назвал санкции против США жестом неприятия политики Белого дома

Пушков назвал санкции против США жестом неприятия политики Белого дома

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о правильности публикации фамилий лиц с персональными санкциями в общедоступном виде в Сети.

Политик заявил, что лица из списка, а также их руководители в виде лидера Соединенных Штатов Джо Байдена должны знать, что фигурируют в нем. Правильно то, что они находят эту информацию официально, а не пытаются выяснить из закрытых источников, подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что все мировое сообщество должно знать про ответные меры России. Важна и реакция Москвы на неприятие политики США против РФ. Сенатор посчитал, что это станет хорошим предупреждением другим иностранным лицам, которые намерены предпринять неправомерные действия в сторону России.

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#сша #санкции #пушков

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