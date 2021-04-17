Застрявшим россиянам предложат улететь из Турции за 10 тысяч рублей

Застрявшим россиянам в Турции предложат вернуться в страну за 10 тысяч рублей.

Застрявшим россиянам в Турции предложат вернуться в страну за 10 тысяч рублей.

Оперативный штаб при Ростуризме выступит с идеей вывозить российских туристов из Турции за деньги. Отдельно отмечается, что цена рейса в Россию должна быть "фиксированной и адекватной", сказал руководитель штаба Дмитрий Давыденко. Он считает, что цена за обратный рейс должна составлять 10-12 тыс. рублей. Решение о вывозных полетах должно быть принято в начале следующей недели.

"По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник — вторник, мы предложим такой вариант", — поделился Давыденко с "Известиями".

Он считает, что возвращение россиян должно проходить через третьи страны, с которыми авиасообщение России является открытым. Давыденко перечислил Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и ОАЭ. Он отметил, что ситуация требует немедленного решения, ведь количество недовольных путешественников только увеличивается.