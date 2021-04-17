Греция готова закупить "Спутник V" после одобрения EMA

Греция будет ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency — EMA) для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Греция будет ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency — EMA) для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Афины разрешат применение российского препарата, как только получат одобрение от европейского регулятора. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис "Известиям".

"Стопроцентно. Как только он получит одобрение, он станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать", — отметил Теохарис.

Министр отметил, что Греция относится ко всем вакцинам одинаково, а руководство является строгим приверженцем общеевропейского подхода. Страна, по словам Теохариса, верит в европейскую интеграцию.

Ранее Словакия обозначила сроки начала вакцинации "Спутником V". В мае страна планирует начать прививать граждан от коронавируса российским препаратом. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, передает 360tv.ru.