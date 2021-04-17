Греция не станет отменять карантин для туристов из России

Греция продолжит принимать туристов из России в действующем режиме после 19 апреля.

Греция продолжит принимать туристов из России в действующем режиме после 19 апреля.

Власти Греции решили не отменять карантин для российских туристов. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис "Известиям".

"На данный момент до 4 тысяч россиян в неделю могут приезжать в страну. Им надо уходить на карантин по прибытии. Вопрос о том, когда мы сможем снять эти ограничения или изменить параметры карантина, до сих пор открыт", — сказал Теохарис.

Грецию может посещать ограниченное число российских граждан с последующим уходом на карантин. Для иностранных туристов страна откроется 14 мая. Они смогут посещать Грецию при наличии как сертификата о вакцинации, так и отрицательного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что Марокко откроет свои границы для россиян. Туристы из России смогут посещать страну при условии отрицательного результата ПЦР-теста и при подтверждении брони проживания в отеле, передает 360tv.ru.