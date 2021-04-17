Украинский военный оценил силы Киева в случае вооруженного конфликта с РФ

Киев готовится обороняться без привлечения вооруженных сил союзников в случае "агрессии" со стороны РФ.

Киев готовится обороняться без привлечения вооруженных сил союзников в случае "агрессии" со стороны РФ.

Вооруженных сил Украины хватит, чтобы противостоять "российской агрессии". Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил (ВС) Украины Сергей Наев.

"В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", — сказал Наев.

По его словам, военная угроза вблизи украинских границ растет, однако еще не достигла критической отметки. Киев пока не видит создания наступательных групп.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель, главы Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали РФ увести войска от границ Украины и Крыма. Напряженность отношений Москвы, Киева и стран Запада растет на фоне обострения конфликта в Донбассе, передает 360tv.ru.