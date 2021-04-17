2:45 17 Апреля 2021Политика
Байден назвал "национальным позором" попытки ужесточить контроль за оружием
Президент США Джозеф Байден раскритиковал ситуацию с контролем над оружием.
Президент США Джозеф Байден раскритиковал ситуацию с контролем над оружием.
Американский лидер назвал сложившуюся ситуацию "национальным позором". Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Это национальный позор. Это должно закончиться", — сказал Байден.
Он признался, что пытается провести реформы, соответствующие здравому смыслу. Американский президент заявил, что не успокоится, пока в ношении оружия не произойдут изменения.
В штате Индианаполис в США мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении компании FedEx. В результате погибли восемь человек. Стрелок позже покончил с собой, передает 360tv.ru.