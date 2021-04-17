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2:45   17 Апреля 2021
Политика

Байден назвал "национальным позором" попытки ужесточить контроль за оружием

Байден назвал "национальным позором" попытки ужесточить контроль за оружием

Президент США Джозеф Байден раскритиковал ситуацию с контролем над оружием.

Американский лидер назвал сложившуюся ситуацию "национальным позором". Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Это национальный позор. Это должно закончиться", — сказал Байден.

Он признался, что пытается провести реформы, соответствующие здравому смыслу. Американский президент заявил, что не успокоится, пока в ношении оружия не произойдут изменения.

В штате Индианаполис в США мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении компании FedEx. В результате погибли восемь человек. Стрелок позже покончил с собой, передает 360tv.ru.

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#байден #оружие #контроль

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