Пушков оценил противоречивые заявления США о кораблях в Черном море

Пентагон сообщил об отказе прекращения операций военных кораблей США в Черном море вопреки заверению президента США Джо Байдена в заинтересованности к деэскалации.

Пентагон сообщил об отказе прекращения операций военных кораблей США в Черном море вопреки заверению президента США Джо Байдена в заинтересованности к деэскалации.

По словам Пушкова, не успел Байден сообщить, что США не заинтересованы в эскалации, как Пентагон заявил о намерении продолжать военные операции в Черном море, передает 360tv.ru. Парламентарий отметил, что в любое время американцы могут начать новый этап эскалации, что подтверждается всеми действиями Соединенных Штатов. Об этом Пушков написал в личном Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби призвал Россию прекратить угрожать судам, находящимся в регионе. Он отметил, что США продолжат вести штатные операции военных кораблей в Черном море. Кирби добавил, что якобы знает о намерении России ввести запрет на проход иностранных кораблей через Керченский пролив до октября.