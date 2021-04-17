Посольство США в Москве консультируется с Вашингтоном из-за санкций РФ

Посольство США в Москве изучает информацию о введенных Россией ответных мерах на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил американский посол Джон Салливан.

Посольство США в Москве изучает информацию о введенных Россией ответных мерах на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил американский посол Джон Салливан.

По его словам, в посольстве видели сообщение МИД РФ и уже изучают его, консультируясь с Вашингтоном. Дипмиссия не получала официальной корреспонденции с подробностями действий Правительства РФ против диппредставительства США в России, сообщает ТАСС.

В Кремле ранее заявили, что Салливану изложили ответные меры России на новые санкции США. Ему рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, а десяти американским дипломатам предложат покинуть Москву.

Президент США Джо Байден 15 апреля ввел новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, а также объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.