"Самса – огонь!": вспыхнула бытовка с выпечкой под Мурманском

Спасатели МЧС потушили горящую бытовку с самсой в Мурманской области.

Спасатели МЧС потушили горящую бытовку с самсой в Мурманской области.

Инцидент в Белокаменке попал на видео. Оно опубликовано в группе "Белокаменка | Арктик СПГ-2" во "ВКонтакте". Очевидцы пишут, что пожарные приехали на вызов достаточно быстро, однако огонь моментально охватил строение, и спасти его не удалось.

Отмечается, что внутри объятого пламенем ларька были газовые баллоны. Их успели вытащить спасатели, так что взрыва не произошло.

Недавно стало известно, что петербургские пожарные полностью ликвидировали возгорание на предприятии "Невская мануфактура". На борьбу с огнем ушло практически пять дней.