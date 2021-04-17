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0:42   17 Апреля 2021
Политика

Жириновский назвал способ заставить Украину подать воду в Крым

Жириновский назвал способ заставить Украину подать воду в Крым

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант разрешения ситуации с "водной блокадой" Крыма украинскими властями.

Жириновский в своем Telegram-канале указал, что Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. По его мнению, для этого достаточно начать строить дамбу возле истоков Днепра в Смоленской области.

Депутат отметил, что для этого не потребуется реального перекрытия Днепра. Самого факта угрозы будет достаточно, чтобы "вразумить" Киев.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Она шла из Днепра, через Северо-Крымский канал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал готовиться к худшему сценарию по водоснабжению полуострова, попавшего в водную блокаду. Об этом сообщал "Царьград".

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#крым #жириновский #днепр

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