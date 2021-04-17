0:42 17 Апреля 2021Политика
Жириновский назвал способ заставить Украину подать воду в Крым
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант разрешения ситуации с "водной блокадой" Крыма украинскими властями.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант разрешения ситуации с "водной блокадой" Крыма украинскими властями.
Жириновский в своем Telegram-канале указал, что Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. По его мнению, для этого достаточно начать строить дамбу возле истоков Днепра в Смоленской области.
Депутат отметил, что для этого не потребуется реального перекрытия Днепра. Самого факта угрозы будет достаточно, чтобы "вразумить" Киев.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Она шла из Днепра, через Северо-Крымский канал.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал готовиться к худшему сценарию по водоснабжению полуострова, попавшего в водную блокаду. Об этом сообщал "Царьград".