Жириновский назвал способ заставить Украину подать воду в Крым

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант разрешения ситуации с "водной блокадой" Крыма украинскими властями.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант разрешения ситуации с "водной блокадой" Крыма украинскими властями.

Жириновский в своем Telegram-канале указал, что Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. По его мнению, для этого достаточно начать строить дамбу возле истоков Днепра в Смоленской области.

Депутат отметил, что для этого не потребуется реального перекрытия Днепра. Самого факта угрозы будет достаточно, чтобы "вразумить" Киев.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Она шла из Днепра, через Северо-Крымский канал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал готовиться к худшему сценарию по водоснабжению полуострова, попавшего в водную блокаду. Об этом сообщал "Царьград".