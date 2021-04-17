Дело против Порошенко возобновили в прокуратуре Украины
Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко снова возобновлено.
Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине уже второй раз отменяет постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+", которое связно с коррупцией бывшего президента Петра Порошенко. Коррупционная схема основывалась на расчете стоимости угля. Об этом сообщило в пятницу, 16 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.
"И.о. руководителя САП (Максим Грищук – Ред.) во второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+». Вместе с тем, Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", — говорится в сообщении.
НАБУ отметило, что дело "Роттердам+" уже трижды было закрыто Виталием Пономаренко, не обращая во внимание добытые доказательства.
Коррупционная схема применялась на Украине с 2016 по 2019 годы. Она заключалась в определении стоимости угля для тепловых электростанций при прогнозе оптовой рыночной цены электроэнергии.