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0:10   17 Апреля 2021
Политика

Дело против Порошенко возобновили в прокуратуре Украины

Дело против Порошенко возобновили в прокуратуре Украины

Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко снова возобновлено.

Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине уже второй раз отменяет постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+", которое связно с коррупцией бывшего президента Петра Порошенко. Коррупционная схема основывалась на расчете стоимости угля. Об этом сообщило в пятницу, 16 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

"И.о. руководителя САП (Максим Грищук – Ред.) во второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+». Вместе с тем, Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", — говорится в сообщении.

НАБУ отметило, что дело "Роттердам+" уже трижды было закрыто Виталием Пономаренко, не обращая во внимание добытые доказательства.

Коррупционная схема применялась на Украине с 2016 по 2019 годы. Она заключалась в определении стоимости угля для тепловых электростанций при прогнозе оптовой рыночной цены электроэнергии.

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#порошенко #украина #коррупция

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