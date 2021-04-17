Дело против Порошенко возобновили в прокуратуре Украины

Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко снова возобновлено.

Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко снова возобновлено.

Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине уже второй раз отменяет постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+", которое связно с коррупцией бывшего президента Петра Порошенко. Коррупционная схема основывалась на расчете стоимости угля. Об этом сообщило в пятницу, 16 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

"И.о. руководителя САП (Максим Грищук – Ред.) во второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+». Вместе с тем, Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", — говорится в сообщении.

НАБУ отметило, что дело "Роттердам+" уже трижды было закрыто Виталием Пономаренко, не обращая во внимание добытые доказательства.

Коррупционная схема применялась на Украине с 2016 по 2019 годы. Она заключалась в определении стоимости угля для тепловых электростанций при прогнозе оптовой рыночной цены электроэнергии.