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23:34   16 Апреля 2021
Происшествия

Петербургские пожарные полностью ликвидировали возгорание на Невской мануфактуре

Петербургские пожарные полностью ликвидировали возгорание на Невской мануфактуре

Петербургские спасатели спустя почти пять дней после возгорания полностью потушили здание Невской мануфактуры.

Сообщение об этом передает пресс-служба городского главка МЧС. Начался пожар в понедельник, 12 апреля.

"По состоянию на 23:00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7:00 17 апреля", — отмечается на сайте ведомства.

Общая площадь пожара составила порядка 25 тысяч "квадратов". Произошло обрушение кровли и внутренних перегородок. Вечером того же дня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 10 тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем погиб один пожарный, еще трое пострадали.

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