Боевики ХАМАС вновь обстреляли территорию Израиля из сектора Газа

Радикалы из палестинского движения ХАМАС выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Радикалы из палестинского движения ХАМАС выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению в Twitter-аккаунте пресс-службы израильской армии, истребители и самолеты ВВС страны нанесли ответный удар по объекту ХАМАС. Утверждается, что в нем производится оружие и оттуда налажена его контрабанда по туннелю. Отмечается, что армия не намерена "мириться с какими-либо угрозами" в отношении израильтян.

Накануне стало известно, что прокурор Международного уголовного суда подтвердил начало расследования ситуации в Палестине. США категорически против данного решения. Об этом информировал "Царьград".