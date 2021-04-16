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23:02   16 Апреля 2021
Армия

Боевики ХАМАС вновь обстреляли территорию Израиля из сектора Газа

Боевики ХАМАС вновь обстреляли территорию Израиля из сектора Газа

Радикалы из палестинского движения ХАМАС выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению в Twitter-аккаунте пресс-службы израильской армии, истребители и самолеты ВВС страны нанесли ответный удар по объекту ХАМАС. Утверждается, что в нем производится оружие и оттуда налажена его контрабанда по туннелю. Отмечается, что армия не намерена "мириться с какими-либо угрозами" в отношении израильтян.

Накануне стало известно, что прокурор Международного уголовного суда подтвердил начало расследования ситуации в Палестине. США категорически против данного решения. Об этом информировал "Царьград".

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#хамас #израиль #ракета

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