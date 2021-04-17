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3:50   17 Апреля 2021
Россия

Стариков рассказал, как Москве решить вопрос с водоснабжением Крыма

Стариков рассказал, как Москве решить вопрос с водоснабжением Крыма

Российские власти пытаются обеспечить потребности Крыма в пресной воде, предпринимая разные меры на самом полуострове, но решать этот вопрос нужно не путем сверления скважин в Симферополе, а решая проблему с Киевом.

Такое мнение в беседе с крымскотатарской писательницей Дианой Канди высказал российский публицист, политолог и общественный деятель Николай Стариков, который уверен, что крымские проблемы с инфраструктурой возникли задолго до мартовских событий 2014 года – они копились на Украине на протяжении десятилетий.

«Все познается в сравнении, я много раз был в Крыму, есть прекрасный аэропорт, мост, новая трасса, в Симферополе были пробки, потому что там все дороги ремонтировали, но есть плохие дороги, все это есть. Но эти проблемы возникли не в марте 2014 года, эти проблемы идут ещё из советского прошлого и царского», — рассказал писатель, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

В качестве примера Стариков рассказал, что несколько лет назад был на Курильских островах и там как раз впервые за всю историю Курил асфальтировали дороги. То есть асфальт на Курильских островах не клали ни в советские времена, ни при первом президенте РФ Борисе Ельцине, а вот сейчас во время президентства Владимира Путина там занялись этим вопросом.

Стариков рассказал, как Москве решить вопрос с водоснабжением Крыма

Также, отметил публицист, к вопросу снабжения полуострова Крым пресной водой нужно подходить через решение проблемы с Киевом.

«Проблема с водой, конечно, есть, но решение этой проблемы сейчас пытаются решить методом сверления скважин, создания условий, чтобы там вода мало испарялась, решают в рамках Крыма. Но проблема водоснабжения в Киеве, а не в Симферополе решается», — подчеркнул Стариков.

После того, как Москва решит имеющиеся сейчас проблемы с Киевом, автоматически разрешится масса вопросов, в том числе и Крым получит столько воды, что не будет знать, куда ее девать, заключил публицист.

Стариков рассказал, как Москве решить вопрос с водоснабжением Крыма

Напомним, проблемы со снабжением Крыма питьевой водой возникли после того, как украинские власти весной 2014 года перекрыли построенный еще в советские годы Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал пресную воду из Днепра. Причиной водной блокады Крыма со стороны Киева стал проведенный жителями полуострова всенародный референдум, по итогам которого регион воссоединился с Россией.

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