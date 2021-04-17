Российские власти пытаются обеспечить потребности Крыма в пресной воде, предпринимая разные меры на самом полуострове, но решать этот вопрос нужно не путем сверления скважин в Симферополе, а решая проблему с Киевом.

Российские власти пытаются обеспечить потребности Крыма в пресной воде, предпринимая разные меры на самом полуострове, но решать этот вопрос нужно не путем сверления скважин в Симферополе, а решая проблему с Киевом.

Такое мнение в беседе с крымскотатарской писательницей Дианой Канди высказал российский публицист, политолог и общественный деятель Николай Стариков, который уверен, что крымские проблемы с инфраструктурой возникли задолго до мартовских событий 2014 года – они копились на Украине на протяжении десятилетий.

«Все познается в сравнении, я много раз был в Крыму, есть прекрасный аэропорт, мост, новая трасса, в Симферополе были пробки, потому что там все дороги ремонтировали, но есть плохие дороги, все это есть. Но эти проблемы возникли не в марте 2014 года, эти проблемы идут ещё из советского прошлого и царского», — рассказал писатель, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

В качестве примера Стариков рассказал, что несколько лет назад был на Курильских островах и там как раз впервые за всю историю Курил асфальтировали дороги. То есть асфальт на Курильских островах не клали ни в советские времена, ни при первом президенте РФ Борисе Ельцине, а вот сейчас во время президентства Владимира Путина там занялись этим вопросом.

Также, отметил публицист, к вопросу снабжения полуострова Крым пресной водой нужно подходить через решение проблемы с Киевом.

«Проблема с водой, конечно, есть, но решение этой проблемы сейчас пытаются решить методом сверления скважин, создания условий, чтобы там вода мало испарялась, решают в рамках Крыма. Но проблема водоснабжения в Киеве, а не в Симферополе решается», — подчеркнул Стариков.

После того, как Москва решит имеющиеся сейчас проблемы с Киевом, автоматически разрешится масса вопросов, в том числе и Крым получит столько воды, что не будет знать, куда ее девать, заключил публицист.

Напомним, проблемы со снабжением Крыма питьевой водой возникли после того, как украинские власти весной 2014 года перекрыли построенный еще в советские годы Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал пресную воду из Днепра. Причиной водной блокады Крыма со стороны Киева стал проведенный жителями полуострова всенародный референдум, по итогам которого регион воссоединился с Россией.