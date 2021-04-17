Пушков назвал самый главный ответ России на санкции США

Самой важной из ответных мер Москвы на новые антироссийские санкции США стала рекомендация американскому послу отправиться на консультацию в Вашингтон.

Самой важной из ответных мер Москвы на новые антироссийские санкции США стала рекомендация американскому послу отправиться на консультацию в Вашингтон.

Об этом в личном Telegram-канале пишет сенатор Алексей Пушков, отмечая, что высылка из РФ восьми сотрудников американской администрации в ответ на высылку из США десяти российских дипломатов была мерой очевидной и ожидаемой.

А вот рекомендация послу США покинуть Москву несмотря на сделанное ранее Госдепартаментом заявление о том, что он не собирается отзывать своего сотрудника из РФ – это демонстративный шаг. Кремль таким образом ясно дает понять Белому дому, что не хочет какое-то время видеть его посланников в Москве.

«Пусть в Вашингтоне проконсультируется с начальством, как лучше строить "мост" с Россией после введения против нее новых санкций», — с иронией советует член Совета Федерации.

Напомним, ранее тему «моста» поднял президент США Джо Байден, который после подписания указа о введении против России нового пакета санкций, выступил с заявлением о том, что считает Россию вынесенной «за пределы» мирового сообщества. При этом, по словам американского президента, запланированный им двусторонний саммит с российским лидером Владимиром Путиным должен стать «мостом», который позволит России «вернуться обратно».

Комментируя эти слова главы Белого дома, Алексей Пушков высказал мнение, что Байден, видимо, плохо представляет себе устройство современного мира.

Байден, по словам сенатора, считает, что западный альянс и является мировым сообществом, однако он забывает, что в число ведущих десяти стран мира по объему ВВП входит лишь четыре западных страны

Таким образом идея «строительства моста», которую предлагает Байден, представляет собой односторонние и значительные уступки со стороны Кремля, и подчинение России интересам Америки. В обмен на это Байден и обещает поставить России «приставной стульчик» к какому-нибудь уже никому не интересному формату, например, к «Большой семерке». Но России такой «мост» не нужен, подчеркнул сенатор.