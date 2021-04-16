Полицейские арестовали осквернителя памятника в Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала мужчину, который повредил мемориал в деревне Оржицы.

Полиция Ленобласти задержала мужчину, который повредил мемориал в деревне Оржицы.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе. Нарушитель расколол мемориальную плиту в сквере имени Чугунова, сообщили в полицейском главке по региону. Нападение заметила 61-летняя местная жительница. Она же и обратилась к правоохранителям.

Были возбуждены уголовные дела за хулиганство и вандализм. Осквернителя стражи порядка нашли в квартире в деревне Оржицы. Им оказался 33-летний безработный мужчина. После задержания его отпустили под подписку о невыезде.

Другой похожий случай произошел в Пушкине. Студент колледжа стал главным подозреваемым по уголовному делу о вандализме. Молодой человек нанес оскорбительную надпись антисемитского содержания на памятнике "Формула скорби".