Депутат Пискарев указал Google на нарушения работы YouTube в России

Депутаты Госдумы провели видеоконференцию с участием представителей компании Google и ее видеохостинга YouTube на предмет нарушений российского законодательства.

Депутаты Госдумы провели видеоконференцию с участием представителей компании Google и ее видеохостинга YouTube на предмет нарушений российского законодательства.

Участниками заседания были члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под председательством Василия Пискарева и представителей компании Google. В частности, из Брюсселя вещали директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич и директор по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Рассматривались размещенные на видеохостинге материалы, которые возмутили общественность. Глава комиссии ГД Василий Пискарев уточнил, что речь идет о распространении на YouTube запрещенной информации — призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе-феврале текущего года.

Парламентарий отметил, что за четыре дня до незаконной акции детям внушали, что силы правопорядка будут не защищать граждан, а якобы расстреливать мирных протестующих. За три дня до акции детей инструктировали, как противостоять правоохранителям.

Также Пискарев обратил внимание на избирательность и двойные стандарты на картах Google. Так, на них четко указана принадлежность спорного острова Сардиния Италии. При этом острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи, Кунашир и Шикотан почему-то не обозначены как часть Сахалинской области России.

Парламентарий также привел в пример ситуацию с Крымом. Так, в российской версии карт он обозначается нейтральным названием "полуостров Крым". Однако по Конституции РФ данная территория называется Республика Крым.

"Я рассматриваю сегодняшний телемост как шаг к диалогу. Мы договорились с Google продолжить общение в таком же режиме ориентировочно через полгода", — заявил депутат.

Журналисты по окончанию видеоконференции сообщили журналистам, что руководству Google была предложена помощь по разъяснению действующего законодательства РФ. Пискарев отметил, что депутаты добиваются лишь одного — исполнения и уважения законов.

Эксперты полагают, что в Google действительно приняли правила игры с Россией, когда поняли, что вне правового поля работать не выйдет. Об этом сообщает "Царьград".