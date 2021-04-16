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21:35   16 Апреля 2021
Политика

Младший брат Фиделя Кастро покидает пост главы компартии Кубы

Младший брат Фиделя Кастро покидает пост главы компартии Кубы

Политик Рауль Кастро уходит с руководящего поста в коммунистической партии Кубы. Об этом сообщила официальная кубинская газета.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы и генерал армии Рауль Кастро сообщил, что передает руководство страной подготовленной группе лидеров, которые закалены длительным опытом и поддерживают принципы Революции. Об этом информирует официальная газета кубинской компартии Granma.

Рауль Кастро возглавлял компартию с 2011 года. На второй срок политик был переизбран в 2016 году. Ранее сообщалось, что на Кубе начался восьмой съезд Коммунистической партии, на котором будет обсуждаться уход Рауля Кастро.

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#кастро #фидель #Рауль

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