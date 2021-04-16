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21:18   16 Апреля 2021
Армия

Киев пытается скрыть от ОБСЕ военную технику ВСУ на линии разграничения в Донбассе

Киев пытается скрыть от ОБСЕ военную технику ВСУ на линии разграничения в Донбассе

Бойцы ВСУ устанавливают знаки минной опасности, чтобы скрыть от патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ технику, которая запрещена Минскими соглашениями, заявили в НМ ЛНР.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, как Киев пытается скрыть от ОБСЕ военную технику ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Представитель Луганской Народной Республики сообщил, что командование 59-й бригады ВСУ отдало приказ — любым способом не допустить наблюдателей ОБСЕ в места размещения военной техники на линии разграничения.

Чтобы патрули ОБСЕ не заезжали в подконтрольные Украине населенные пункты, бойцы ВСУ устанавливают знаки минной опасности на въезде и выезде из жилого района. По данным Народной милиции ЛНР, в поселках Луганское и Семигорье находится замаскированная бронетехника украинской армии. Расположение вооружения у линии соприкосновения в Донбассе является нарушением Минских соглашений. Именно поэтому командование ВСУ так сильно старается скрыть ее присутствие.

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