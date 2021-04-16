В Пензе следователи задержали россиянина за убийство друга на территории Таиланда

Сотрудники следственного комитета задержали мужчину, который похитил и убил человека в Таиланде. Он также обвиняется в изнасиловании девушки.

Сотрудники следственного комитета задержали мужчину, который похитил и убил человека в Таиланде. Он также обвиняется в изнасиловании девушки.

В Пензе на съемной квартире жителя Владивостока Александра Новичкова задержали. По версии следствия, он вместе с напарником весной 2014 года на острове Пхукет похитил бизнесмена. Злоумышленники также привезли на место похищения и подругу жертвы, где приковали цепями девушку к кровати. За свободу бизнесмена бандиты потребовали выкуп, однако после полученной суммы они все же убили предпринимателя. Его тело сообщники выбросили в джунглях.

Так, одного подельника задержали и осудили еще в 2019 году. Новичков был объявлен в международный розыск. Кроме того, обвиняемый, удерживая девушку в гостиничном номере, изнасиловал ее. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях очно. Расследование уголовного дела продолжается.