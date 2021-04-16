Бабушка обратилась в полицию из-за частых проигрышей внука в онлайн-игре

Пенсионерка из Одинцова попросила полицию наказать администратора онлайн-игры, в которой постоянно "убивают" ее 12-летнего внука.

Пенсионерка из Одинцова попросила полицию наказать администратора онлайн-игры, в которой постоянно "убивают" ее 12-летнего внука.

Мальчик увлекается компьютерными играми, но его персонаж постоянно "умирает". После очередной неудачи школьник расплакался и нажаловался 70-летней бабушке на онлайн-обидчиков. Женщина посчитала, что в игре с большим количеством участников должны быть правила, за соблюдением которых, вероятно, следит специальный человек.

Тогда бабушка написала заявление, в котором попросила принять меры и проверить администраторы игры "CS:GO" на превышение должностных полномочий — внука постоянно "убивают", а его противники получают хорошее оружие. Заявление приняли, информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспектор навестит семью юного геймера, пишет kp.ru.