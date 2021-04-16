Юная американка сожгла убитого отца из-за запрета встречаться с парнем

Сотрудники американской полиции задержали 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня по подозрению в жестоком убийстве мужчины.

Сотрудники американской полиции задержали 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня по подозрению в жестоком убийстве мужчины.

По предварительным данным, в Лас-Вегасе юная американка и ее бойфренд зарезали, попытались расчленить и сожгли тело отца девушки после запрета встречаться с молодым человеком. Машину погибшего угнали, а пара после этого бесследно исчезла.

Позднее преступников задержали, на месте преступления нашли бензопилу, циркулярную и ручную пилы, залитые кровью. Убитый мужчина, как выяснилось, был женат на бывшем сенаторе штата Невада Элизабет Халсет, у них три общих ребенка.