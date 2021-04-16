Россия запретила въезд восьми гражданам США, среди которых генпрокурор и директор ФБР

Москва на бессрочной основе запретила въезд на территорию РФ восьми высокопоставленным чиновникам США, причастным к реализации и разработке антироссийского курса.

Москва на бессрочной основе запретила въезд на территорию РФ восьми высокопоставленным чиновникам США, причастным к реализации и разработке антироссийского курса.

Согласно информации МИД РФ, эти меры являются зеркальным ответом на санкции против российских официальных лиц.

"Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию. Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой черный список", — говорится в сообщении российского дипведомства.

Въезд запрещен генпрокурору США Мэррику Гарланду, директору ФБР Кристоферу Рэю, директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю, президенту США по внутренней политике Сьюзан Райс, главе МВД США Алехандро Майоркасу и директору национальной разведки США Эврил Хейнс. В МИД РФ подчеркнули, что никакие ограничительные меры со стороны Вашингтона Россия не оставит без внимания.