В Москве задержали подозреваемого в педофилии лже-врача

Следователи задержали в Москве мужчину по подозрению в четырех эпизодах надругательств над детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Москвы.

Следователи задержали в Москве мужчину по подозрению в четырех эпизодах надругательств над детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Москвы.

По данным следователей, с 2015 года по май 2019 года подозреваемый, представляясь врачом, обманывал детей, заманивал их в свою съемную квартиру и совершал противозаконные действия. Злоумышленник снимал происходившее на камеру. Об инцидентах стало известно, когда одна из потерпевших рассказала обо всем настоящему медику.

Задержанного отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.