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20:24   16 Апреля 2021
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в педофилии лже-врача

В Москве задержали подозреваемого в педофилии лже-врача

Следователи задержали в Москве мужчину по подозрению в четырех эпизодах надругательств над детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Москвы.

По данным следователей, с 2015 года по май 2019 года подозреваемый, представляясь врачом, обманывал детей, заманивал их в свою съемную квартиру и совершал противозаконные действия. Злоумышленник снимал происходившее на камеру. Об инцидентах стало известно, когда одна из потерпевших рассказала обо всем настоящему медику.

Задержанного отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

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#москва #педофилия #лже-доктор

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