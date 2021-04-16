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20:15   16 Апреля 2021
Происшествия

Экс-резидент Comedy Club уволил личного водителя после драки с таксистом

Экс-резидент Comedy Club уволил личного водителя после драки с таксистом

Бывший резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, более известный как Гавр, не стал разбираться в причинах конфликта с участием своего водителя и лишил его работы.

Ранее стало известно, что личный водитель и таксист устроили разборки прямо на Кутузовском проспекте. По данным ФАН, зачинщиком конфликта является таксист, который бросил в элитный BMW шоумена пакет со стаканом. В результате работник Гавра вышел из машины, чтобы поговорить с дебоширом, но началась драка. В результате нее шофер экс-резидента избил водителя такси.

Гавриил заявил, что нанял мужчину совсем недавно. Он, несмотря ни на что, настаивает на его увольнении. Юморист подчеркнул, что при конфликте его не было в автомобиле.

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#драка #водитель #Гавр

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