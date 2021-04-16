Экс-ректора БГУ подозревают в злоупотреблении полномочиями в Иркутске

Правоохранители Иркутска задержали бывшего ректора Байкальского госуниверситета экономики и права по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Правоохранители Иркутска задержали бывшего ректора Байкальского госуниверситета экономики и права по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

СК возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Бывшего ректора подозревают в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие считает, что в 2018-2019 годах фигурант издал приказы о своем премировании и получил благодаря им свыше 800 тыс. рублей. Подобные выплаты может назначать исключительно Министерство образования и науки РФ.

Недавно преподавателя МФТИ задержали за госизмену в Москве. Фигуранта арестовали до 12 июня. Подробности самого дела в суде не раскрыли, сообщал сайт 360tv.ru.