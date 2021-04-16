Бывший юрист ФБК рассказал о планах Волкова и Жданова "выдавить" Соболь из организации

Руководитель сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков и глава ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов стремятся сместить юриста Любовь Соболь с первых позиций.

Руководитель сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков и глава ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов стремятся сместить юриста Любовь Соболь с первых позиций.

Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Виталий Серуканов поделился в своем Telegram-канале мнением о складывающейся в организации ситуации. По его словам, Соболь навязали адвоката Владимира Воронина, который давно дружит со Ждановым.

Серуканов не оценил способности Воронина как юриста, отметив, что защита Соболь в суде превратилась "в цирк", что, по мнению экс-юриста ФБК, может быть одним из способов "банально добить" ее.

"Волков сейчас сильно переживает, что Соболь, оставшись в России одна, совсем отобьется от рук и обнаглеет, да еще и параллельно сломает программу самому Волкову. Воронин следит за Соболь, отговаривает ее, когда надо, и, наоборот, убеждает поступать так, как надо Волкову и Жданову", — цитирует Серуканова издание "ПолитЭксперт".

При этом конфликт между Соболь и Волковым начался еще в 2018 году, заявил бывший юрист ФБК. По словам Серуканова, бывали случаи, когда Соболь "отчитывали как неразумную девочку". Кроме того, Волков часто вмешивался в ее работу, а также увольнял наиболее преданных ей людей.