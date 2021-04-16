Зарегистрировавшиеся на сайте ФБК россияне рискуют личными данными

Хакерам удалось получить доступ к базе данных пользователей, собиравшихся на митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Эксперт назвал главные последствия случившегося.

Хакерам удалось получить доступ к базе данных пользователей, собиравшихся на митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Эксперт назвал главные последствия случившегося.

Директор ФБК (признан в РФ иноагентом) Иван Жданов в Telegram-канале Навального попытался "успокоить" россиян тем, что утечка данных якобы не приведет ни к каким проблемам. По его словам, на основе слитых данных нельзя получить подробную информацию о желающих участвовать в незаконных протестах. Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков опроверг его слова, отметив, что они не соответствуют действительности, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт подчеркнул, что другие подобные случаи показывали на практике, что после утечки можно узнать о человеке все, включая место проживания и номер телефона. Хакеры, по словам Зыкова, при желании смогут деанонимизировать людей, зарегистрировавшихся на сайте-карте блогера.

Также специалист добавил, что инцидент указывает на то, что сайт в поддержку Навального имеет низкий уровень безопасности. Зыков считает, что у ресурса есть несколько слабых мест, которые позволяют злоумышленникам овладевать доступом к информации.