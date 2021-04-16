Конрад Рэнкас предупредил Киев об угрозе раздела Украины на зоны влияния

Украина, выполняя поступающие из США указания и создавая провокации в Донбассе, может столкнуться с тем, что реальный эффект от ее действий может казаться совсем не таким, как его себе представляют в Киеве.

Украина, выполняя поступающие из США указания и создавая провокации в Донбассе, может столкнуться с тем, что реальный эффект от ее действий может казаться совсем не таким, как его себе представляют в Киеве.

Такое мнение высказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас, рассуждая в интервью изданию «Украина.ру» о нынешней Украине, ее стремлении в НАТО и Евросоюза, а также о ее реальных перспективах.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что действия России, перемещающей войска на свой территории, но вблизи украинской границы, станут своеобразной проверкой для установившихся между Украиной и Западом отношений, так как Киев, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз согласны с тем, что Москва действует «агрессивно».

Комментируя эти слова украинского лидера и отвечая на вопрос, какой выбор в этой ситуации может сделать Запад, польский политолог отметил, что никого на Западе, включая и так называемое «общественное мнение» не обманывают украинские провокации, нацеленные на то, чтобы вызвать определенную реакцию России.

«Послушайте, но ведь именно украинские войска продолжают обстреливать Донбасс и демонстративно маршировать вдоль границы с Россией — чтобы вызвать понятный и адекватный ответ Москвы, — напомнил Рэнкас. Серьезно на такие уловки никто уже не попадается, даже так называемое «общественное мнение» Запада прекрасно осведомлено об очередных украинских провокациях».

Эксперт также отметил, что и на Западе все, конечно, решают не избиратели, а корпорации и государства, защищающие собственные интересы. А эти интересы, по его словам, до сих пор связаны с последствиями пандемии коронавируса и вызванными ею серьезными социальными преобразованиями.

Невозможно представить себе, чтобы войска НАТО пришли на помощь Украине и пошли в атаку на Донбасс, натянув на лица медицинские маски и предъявляя справки о вакцинации.

«Трудно представить, что в ходе реализации одного глобального проекта внезапно запускается другой, то есть европейская, а то и межконтинентальная война», — добавил также политолог.

При этом, по словам Рэнкаса, заказанные Украине провокации могут в итоге привести совсем не к тем результатам, которых ждут в Киеве. Возможно даже, что Соединенные Штаты, заставляя Украину развязать «управляемый конфликт», на самом деле создают повод, чтобы разделить эту страну на зоны влияния.

«А следствием этого может быть уход США если не со всего геополитического пространства Украины (как это сейчас происходит в Афганистане), то из ее восточной и южной частей, — предупредил политолог. — Ведь нельзя полностью исключить таких последствий игры со спичками рядом с пороховой бочкой».

Напомним, ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в случае реального ухудшения отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией Украина может воспользоваться ситуацией и начать в Донбассе операцию «Вторжение». Но даже в этом случае Киев, по словам Коротченко, не рискнет действовать без прямых указаний с Запада.

При этом у России не останется другого выхода, кроме как обеспечит защиту проживающих в Донбассе российских граждан и военным путем принудить Украину к миру, добавил военный эксперт.