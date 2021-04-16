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19:50   16 Апреля 2021
Общество

Супруг звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" сообщил о ее смерти

Супруг звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" сообщил о ее смерти

Актриса Хелен МакКрори, сыгравшая в фильмах про Гарри Поттера и в сериале "Острые козырьки", скончалась в возрасте 52 лет.

Трагическую новость о смерти известной актрисы сообщил ее супруг Дэмиэн Льюис. По его словам, МакКрори умерла от рака. Долгое время звезда "Гарри Поттера" бесстрашно боролась с болезнью, но так и не смогла излечиться. До 53-летия актриса не дожила всего четыре месяца.

Многие поклонники кино запомнили МакКрори по звездной роли в картине про юного волшебника Гарри Поттера, пишет РИА Новости. В ней актриса сыграла мать Драко Малфоя — главного школьного врага Поттера в Хогвартсе.

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