Супруг звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" сообщил о ее смерти

Актриса Хелен МакКрори, сыгравшая в фильмах про Гарри Поттера и в сериале "Острые козырьки", скончалась в возрасте 52 лет.

Актриса Хелен МакКрори, сыгравшая в фильмах про Гарри Поттера и в сериале "Острые козырьки", скончалась в возрасте 52 лет.

Трагическую новость о смерти известной актрисы сообщил ее супруг Дэмиэн Льюис. По его словам, МакКрори умерла от рака. Долгое время звезда "Гарри Поттера" бесстрашно боролась с болезнью, но так и не смогла излечиться. До 53-летия актриса не дожила всего четыре месяца.

Многие поклонники кино запомнили МакКрори по звездной роли в картине про юного волшебника Гарри Поттера, пишет РИА Новости. В ней актриса сыграла мать Драко Малфоя — главного школьного врага Поттера в Хогвартсе.