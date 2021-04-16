Хазин объяснил, почему команда Гайдара ликвидировала советские сбережения

Команда главного реформатора постсоветской России Егора Гайдара намеренно ликвидировала советские сбережения граждан.

Команда главного реформатора постсоветской России Егора Гайдара намеренно ликвидировала советские сбережения граждан. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, говоря о судьбе сберкнижек СССР и возможностях пересмотра приватизации крупнейших государственных активов.

В рамках советской системы сбережения существовали не в виде денег, а были главным источником инвестиций в основные средства. Предприятия, которые были приватизированы — и были сбережения, пояснил эксперт.

Первая программа приватизации предполагала возможность участия граждан в выкупе акций ведущих предприятий. Однако инициаторы и бенефициары процесса не могли допустить к нему посторонних. Из-за этого сбережения ликвидировали.

«Это была не ошибка, а их системная линия», — пояснил Хазин в эфире «День ТВ».

По мнению экономиста, приватизацию советских активов вряд ли можно повернуть вспять. Однако возможно разработать закон о люстрации, который ограничит участников приватизации в праве занимать госдолжности. Также Хазин считает обязательным раскрытие имен ее участников и интересантов.

«Бенефициары приватизации и их наследники не имеют права получать деньги из бюджета. Ни в каком виде. Если это компания, которая не может не участвовать в бюджетных программах, но среди ее акционеров есть эти люди, то одно из двух: или эти люди уходят добровольно, или их акции конфискуются и продаются на свободном рынке", - сказал экономитс.

Руководство России после распада СССР действовало против интересов народа, считает экономист. Он сравнил данный подход с действующей политикой Украины