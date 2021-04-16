Хазин объяснил, почему команда Гайдара ликвидировала советские сбережения
Команда главного реформатора постсоветской России Егора Гайдара намеренно ликвидировала советские сбережения граждан. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, говоря о судьбе сберкнижек СССР и возможностях пересмотра приватизации крупнейших государственных активов.
В рамках советской системы сбережения существовали не в виде денег, а были главным источником инвестиций в основные средства. Предприятия, которые были приватизированы — и были сбережения, пояснил эксперт.
Первая программа приватизации предполагала возможность участия граждан в выкупе акций ведущих предприятий. Однако инициаторы и бенефициары процесса не могли допустить к нему посторонних. Из-за этого сбережения ликвидировали.
«Это была не ошибка, а их системная линия», — пояснил Хазин в эфире «День ТВ».
По мнению экономиста, приватизацию советских активов вряд ли можно повернуть вспять. Однако возможно разработать закон о люстрации, который ограничит участников приватизации в праве занимать госдолжности. Также Хазин считает обязательным раскрытие имен ее участников и интересантов.
«Бенефициары приватизации и их наследники не имеют права получать деньги из бюджета. Ни в каком виде. Если это компания, которая не может не участвовать в бюджетных программах, но среди ее акционеров есть эти люди, то одно из двух: или эти люди уходят добровольно, или их акции конфискуются и продаются на свободном рынке", - сказал экономитс.
Руководство России после распада СССР действовало против интересов народа, считает экономист. Он сравнил данный подход с действующей политикой Украины