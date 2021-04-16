Украинцы раскритиковали Зеленского за призыв отдыхать в Турции вместо россиян

Граждане Украины не поддержали призыв главы государства Владимира Зеленского к активному отдыху в Турции после закрытия границ для россиян. Они напомнили ему о нищете Незалежной.

Граждане Украины не поддержали призыв главы государства Владимира Зеленского к активному отдыху в Турции после закрытия границ для россиян. Они напомнили ему о нищете Незалежной.

Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили некие благоприятные условия для туристов из Украины, которые приезжают в Турцию отдыхать. По словам Зеленского, путешественникам стоит выказывать содействие Турции в направлении туризма в качестве благодарности за "поддержку независимости и суверенитета". Вдобавок к этому, украинский лидер напомнил, что гражданам стоит воспользоваться моментом приостановки авиасообщения между республикой и РФ.

Речь Зеленского не нашла понимания со стороны украинцев, в связи с чем они принялись критиковать главу государства. Люди напомнили, что в Турции быстрыми темпами усугубляется ситуацией с коронавирусной инфекцией. По последним данным, суточный прирост ковидных пациентов в республике превышает отметку в 60 тыс. человек.

Пользователи Сети среди украинцев выразили недовольство из-за нехватки денежных средств для поездки на курорт. Юзер по имени Андрей призвал Зеленского добиться нормальных заработных плат в стране. Один из украинцев задался вопросом, сможет ли "псевдопрезидент дать людям деньги" на отдых.