Лавров заявил о зеркальном ответе Москвы на высылку дипломатов из США

Москва зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатических сотрудников из США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатических сотрудников из США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подтвердил, что десять российских дипломатов включены в список с просьбой покинуть США. РФ предложит американским сотрудникам покинуть страну, подчеркнул Лавров.

"Мы ответим на эту меру зеркально", — отметил глава МИД на пресс-конференции в пятницу.

Лавров пообещал опубликовать соответствующий список из восьми американских чиновников, которые попали под санкции России.