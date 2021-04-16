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19:31   16 Апреля 2021
Происшествия

Самолет-истребитель потерпел крушение в Карагандинской области

Самолет-истребитель потерпел крушение в Карагандинской области

Многофункциональный истребитель СУ-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Летчики катапультировались, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел в учебном центре города Балхаш во время тренировочного полета. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. Причину ЧП выясняют специалисты. Информации о состоянии членов экипажа не поступало.

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