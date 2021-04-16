Золотарев предсказал распад Украины по Днепру

Связь между украинскими регионами слабеет на глазах и через год – два может ослабеть настолько, что страна распадется на несколько частей.

Связь между украинскими регионами слабеет на глазах и через год – два может ослабеть настолько, что страна распадется на несколько частей.

С таким заявлением на канале PolitWera выступил украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, по словам которого то, что казалось совершенно невозможным еще два года назад, сейчас стало возможным.

Связь между отдельными частями Украины ослабевает, и это реальный процесс. В настоящее время связность Украины держится только на торговых сетях, на денежной единице.

«Последние местные выборы показали, что региональные элиты живут своими интересами. Как, в какую сторону они повернутся? Возможно, если бы Игорь Валерьевич Коломойский в 2014 году сделал бы другой выбор, история пошла бы совсем по другому пути. Возможно, сейчас он об этом жалеет, но случилось так, как случилось», — рассуждает политолог.

Помимо ослабления связанности страны, распад Украины с разделом по Днепру может спровоцировать также чрезвычайно глупая гуманитарная политика Киева. Такой сценарий становится все более вероятным, и может воплотиться в жизнь, если не прямо сейчас, то через год или два, заключил Андрей Золотарев.

Напомним, ранее о неминуемом распаде Украины заявила украинская писательница Маргарита Водецкая, которая несколько лет назад была вынуждена бежать с родины в Евросоюз, о чем в последствии она написала книгу «Покидая страну 404».

По мнению писательницы, нынешняя Украина переживает глубокий социальный и экономический кризисы, с которыми она не может справиться и поэтому ее распад неминуем. Рано или поздно, убеждена писательница, соседи Украины включат в свои границы те осколки, на которые распадется страна. При чем, возможно, это будет происходить не сразу, а постепенно.