Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией

Признанные иноагентами "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" могут войти в список экстремистских организаций. Прокуратура Москвы подала иск.

Признанные иноагентами "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" могут войти в список экстремистских организаций. Прокуратура Москвы подала иск.

Ведомство подчеркнуло, что под видом ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" в России работают иностранные и международные организации, деятельность которых признана нежелательной. В связи с этим прокуратура подала иск о признании их экстремистскими.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев ранее дал комментарий Федеральному агентству новостей. По его словам, ФБК могут признать экстремистской организацией по итогам проверки следственных органов.