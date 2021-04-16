Меркель и Макрон после беседы с Зеленским призвали РФ отвести войска от границ с Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию отвести войска от границ с Украиной.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию отвести войска от границ с Украиной.

Соответствующее заявление они сделали после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа в трехстороннем формате состоялась во время визита Зеленского в Париж. Меркель присутствовала удаленно, при помощи видеосвязи, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Стороны затронули вопросы безопасности вокруг Украины. Военная активность России рядом с границами и в Крыму вызвала обеспокоенность Меркель и Макрона. Они призвали Москву отвести войска от границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что передислокация ВС России в Ростовской области и Крыму проходит в рамках проверки боеготовности, и не несет угрозу для какой-либо страны. РФ имеет право перемещать войска по своей территории на свое усмотрение, подчеркнул он.