Селиванов рассказал о желании исторической Новороссии вернуться в Россию
По данным социологических опросов, 85-92% жителей территорий исторической Новороссии желают воссоединения с Россией. Такую статистику привел бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов.
«На днях [президенту Украины Владимиру] Зеленскому положили на стол засекреченные данные социологического исследования грантового проамериканского Центра Разумкова. Население исторических областей Новороссии: Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской, дают картину поддержки местными жителями вступления в Россию от 85 до 92% в зависимости от области», — сказал он в эфире телеканала «Луганск 24»
По мнению Селиванова, Киев морально готов потерять эти территории. Об этом свидетельствуют репортажи украинского ТВ.
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, США необходимо разместить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины.