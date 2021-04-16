По данным социологических опросов, 85-92% жителей территорий исторической Новороссии желают воссоединения с Россией. Такую статистику привел бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов.

По данным социологических опросов, 85-92% жителей территорий исторической Новороссии желают воссоединения с Россией. Такую статистику привел бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов.

«На днях [президенту Украины Владимиру] Зеленскому положили на стол засекреченные данные социологического исследования грантового проамериканского Центра Разумкова. Население исторических областей Новороссии: Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской, дают картину поддержки местными жителями вступления в Россию от 85 до 92% в зависимости от области», — сказал он в эфире телеканала «Луганск 24»