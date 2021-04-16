18:53 16 Апреля 2021Происшествия
Полиция задержала устроивших стрельбу на улице в Смоленске
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу на Пригородной улице в Смоленске, сообщили в управлении МВД.
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу на Пригородной улице в Смоленске, сообщили в управлении МВД.
По предварительным данным, правоохранители перекрыли район. Автомобили по этому адресу не пропускают и разворачивают.
Очевидцы также рассказали, что слышали звуки выстрелов. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.