Полиция задержала устроивших стрельбу на улице в Смоленске

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу на Пригородной улице в Смоленске, сообщили в управлении МВД.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу на Пригородной улице в Смоленске, сообщили в управлении МВД.

По предварительным данным, правоохранители перекрыли район. Автомобили по этому адресу не пропускают и разворачивают.

Очевидцы также рассказали, что слышали звуки выстрелов. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.