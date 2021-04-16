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18:53   16 Апреля 2021
Происшествия

Полиция задержала устроивших стрельбу на улице в Смоленске

Полиция задержала устроивших стрельбу на улице в Смоленске

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу на Пригородной улице в Смоленске, сообщили в управлении МВД.

По предварительным данным, правоохранители перекрыли район. Автомобили по этому адресу не пропускают и разворачивают.

Очевидцы также рассказали, что слышали звуки выстрелов. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#стрельба #полиция #смоленск

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