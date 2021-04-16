Кнутов объяснил, почему противники ретируются завидев МиГ-31

Российские истребители МиГ-31 при необходимости способны перехватить любую воздушную цель, так как они изначально создавались именно как перехватчики.

Российские истребители МиГ-31 при необходимости способны перехватить любую воздушную цель, так как они изначально создавались именно как перехватчики.

Об этом в эфире радио Sputnik напомнил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя сообщение Минобороны РФ о том, что российский МиГ-31 перехватил и сопроводил появившийся неподалеку от побережья Камчатки американский самолет-разведчик RC-135.

По информации оборонного ведомства, истребитель-перехватчик МиГ-31 был поднят с расположенного на Камчатке аэродрома для опознания и сопровождения совершавшего разведывательный полет иностранного самолета. В результате экипаж МиГ-31 идентифицировал воздушное судно как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над Тихим океаном, не допустив нарушения российской государственной границы. После того, как американский самолет развернулся и лег на другой курс, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования

Видео перехвата американского самолета российским истребителем опубликовало Министерство обороны РФ, которое также уточнило, что полет МиГ-31 полностью соответствовал международным правилам.

Комментируя произошедшее, директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что нет такой воздушной цели, которую не мог бы перехватить истребитель МиГ-31.

«МиГ-31 ‒ это самолеты-перехватчики. Они изначально создавались как перехватчики, потом уже другие модификации появились. Эта модель перехватчика имеет очень большую скорость, если требуется, в состоянии нагнать любую цель», — заявил эксперт.

Также он напомнил, что истребитель МиГ-31 оснащен мощным прицелом и очень серьезным ракетным вооружением, о котором знают все потенциальные противники. Поэтому они предпочитают не связываться с этим российским самолетом, и лишь завидев его, стремятся убраться подальше.

«Поэтому мы видим, что достаточно часто поднимают МиГ-31 на перехват самолетов-разведчиков, иногда бомбардировщиков, которые появляются в районе наших границ», — заключил Юрий Кнутов.

Напомним, в последние годы число полетов иностранные военных самолетов вблизи российских границ неуклонно растет. Например, число самолетов-разведчиков иностранных ВВС, обнаруженных вблизи российских рубежей специалистами радиотехнических войск РФ в 2020 году на 40% превышает показатели 2019 года.