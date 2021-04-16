Джо Байден хочет "вернуть" Россию в мировое сообщество

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы оказалась "за пределами" мирового сообщества. Об этом сообщили представители Белого дома.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы оказалась за пределами мирового сообщества. Об этом сообщили представители Белого дома.

Американский лидер заявил о желании "вернуть" РФ в мировое сообщество. По мнению Джо Байдена, в этом может помочь саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что личная встреча с российским коллегой станет "мостом", который поможет вернуть страну назад.

Президенты США и России провели телефонный разговор во вторник, 13 апреля. В ходе диалога демократ предложил Путину в ближайшие несколько месяцев провести личную встречу в третьей стране.