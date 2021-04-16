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18:38   16 Апреля 2021
Политика

Джо Байден хочет "вернуть" Россию в мировое сообщество

Джо Байден хочет "вернуть" Россию в мировое сообщество

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы оказалась за пределами мирового сообщества. Об этом сообщили представители Белого дома.

Американский лидер заявил о желании "вернуть" РФ в мировое сообщество. По мнению Джо Байдена, в этом может помочь саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что личная встреча с российским коллегой станет "мостом", который поможет вернуть страну назад.

Президенты США и России провели телефонный разговор во вторник, 13 апреля. В ходе диалога демократ предложил Путину в ближайшие несколько месяцев провести личную встречу в третьей стране.

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#россия #сша #путин #байден

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