Вооруженные налетчики ограбили дом защитника сборной Англии Смоллинга

Преступники ограбили дом защитника сборной Англии Криса Смоллинга. Злоумышленники были вооружены, они заставили спортсмена отдать им деньги и драгоценности.

Преступники ограбили дом защитника сборной Англии Криса Смоллинга. Злоумышленники были вооружены, они заставили спортсмена отдать им деньги и драгоценности.

Грабители проникли в дом, где находился Смоллинг, его жена и двухлетний ребенок. Угрожая расправой, они попросили футболиста ввести код сейфа, где лежали часы Rolex и другие ценные вещи.

Никто из членов семьи не пострадал. Позднее жена Смоллинга сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция организовала расследование, решается вопрос о возбуждении дела.