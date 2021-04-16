18:31 16 Апреля 2021Происшествия
Вооруженные налетчики ограбили дом защитника сборной Англии Смоллинга
Преступники ограбили дом защитника сборной Англии Криса Смоллинга. Злоумышленники были вооружены, они заставили спортсмена отдать им деньги и драгоценности.
Преступники ограбили дом защитника сборной Англии Криса Смоллинга. Злоумышленники были вооружены, они заставили спортсмена отдать им деньги и драгоценности.
Грабители проникли в дом, где находился Смоллинг, его жена и двухлетний ребенок. Угрожая расправой, они попросили футболиста ввести код сейфа, где лежали часы Rolex и другие ценные вещи.
Никто из членов семьи не пострадал. Позднее жена Смоллинга сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция организовала расследование, решается вопрос о возбуждении дела.