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18:31   16 Апреля 2021
Происшествия

Вооруженные налетчики ограбили дом защитника сборной Англии Смоллинга

Вооруженные налетчики ограбили дом защитника сборной Англии Смоллинга

Преступники ограбили дом защитника сборной Англии Криса Смоллинга. Злоумышленники были вооружены, они заставили спортсмена отдать им деньги и драгоценности.

Грабители проникли в дом, где находился Смоллинг, его жена и двухлетний ребенок. Угрожая расправой, они попросили футболиста ввести код сейфа, где лежали часы Rolex и другие ценные вещи.

Никто из членов семьи не пострадал. Позднее жена Смоллинга сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция организовала расследование, решается вопрос о возбуждении дела.

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#футбол #ограбление #сборная англии #Смоллинг

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