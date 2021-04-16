Посла России в Литве вызвали на встречу в МИД

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Алексея Исакова, чтобы выразить неодобрение внешней политики Москвы.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Алексея Исакова, чтобы выразить неодобрение внешней политики Москвы.

Информацию об этом сообщили в литовском дипломатическом ведомстве. Представители местного МИД обсудили с российским послом несколько вопросов.

"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также (по поводу. — Прим. ред.) нарушений прав человека", — написано в заявлении МИД Литвы.

Литовские дипломаты повторили свою позицию относительно ситуации на Украине, а также по осужденному блогеру Алексею Навальному.