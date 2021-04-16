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18:28   16 Апреля 2021
Политика

Посла России в Литве вызвали на встречу в МИД

Посла России в Литве вызвали на встречу в МИД

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Алексея Исакова, чтобы выразить неодобрение внешней политики Москвы.

Информацию об этом сообщили в литовском дипломатическом ведомстве. Представители местного МИД обсудили с российским послом несколько вопросов.

"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также (по поводу. — Прим. ред.) нарушений прав человека", — написано в заявлении МИД Литвы.

Литовские дипломаты повторили свою позицию относительно ситуации на Украине, а также по осужденному блогеру Алексею Навальному.

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#мид #литва #исаков #Посор РФ

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