Стали известны доходы Владимира Путина за 2020 год

Правительство опубликовало декларации о доходах за прошедший год. Российский лидер заработал 9,99 миллиона рублей.

Правительство опубликовало декларации о доходах за прошедший год. Российский лидер заработал 9,99 миллиона рублей.

Сумма доходов президента России превысила показатель 2019 года, когда Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей за год. Информация о доходе президента появилась на сайте Кремля.

Больше всего Путин заработал за 2017 год, тогда это было 18,7 миллиона рублей: сумма включала прибыль от продажи земельного участка на 15 соток.

В 2020 году ежемесячный доход российского лидера составил около 830 тыс. рублей.