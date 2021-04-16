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18:25   16 Апреля 2021
Экономика

Стали известны доходы Владимира Путина за 2020 год

Стали известны доходы Владимира Путина за 2020 год

Правительство опубликовало декларации о доходах за прошедший год. Российский лидер заработал 9,99 миллиона рублей.

Сумма доходов президента России превысила показатель 2019 года, когда Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей за год. Информация о доходе президента появилась на сайте Кремля.

Больше всего Путин заработал за 2017 год, тогда это было 18,7 миллиона рублей: сумма включала прибыль от продажи земельного участка на 15 соток.

В 2020 году ежемесячный доход российского лидера составил около 830 тыс. рублей.

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#путин #декларация доходов #зарплата Путина #зарплата президента

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