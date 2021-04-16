Мэр Новокузнецка рассказал о слишком дешево проданной квартире

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что в начале года продал квартиру, а сейчас жалеет о принятом решении. Градоначальник расстроился после того, как заметил рост цен на жилье.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что в начале года продал квартиру, а сейчас жалеет о принятом решении. Градоначальник расстроился после того, как заметил рост цен на жилье.

Об этом он сообщил в эфире передачи «Утро с мэром» на телеканале «Ново-ТВ». По словам Кузнецова, в городе действительно наблюдается острая нехватка малогабаритного жилья. Мэр отметил, что из-за пандемии коронавируса цены на недвижимость сильно изменились.

«Я просто сам квартиру продал, я жалею, что продал ее дешево. Серьезно говорю. Я продавал ее где-то в начале года. То, что сейчас происходит с ценами на квартиры, это реально просто какой-то бум», — пояснил мэр.

По мнению Кузнецова, выход из сложившейся ситуации один — строить больше жилья. Однако он же добавил, что цены выросли и на некоторые строительные материалы. Несмотря на это власти в преддверии строительного сезона планируют разыграть шесть-семь участков под строительство жилых домов.