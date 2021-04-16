Сотни пробирок с кровью разбились на улице в Москве

Окровавленные разбитые пробирки обнаружили в московском районе Гольяново. Сотрудники Роспотребнадзора должны осмотреть "свалку", которую устроила местная лаборатория.

Окровавленные разбитые пробирки обнаружили в московском районе Гольяново. Сотрудники Роспотребнадзора должны осмотреть "свалку", которую устроила местная лаборатория.

Выброшенный в неположенном месте биоматериал может принадлежать лаборатории "Гемотест", сообщает сайт 360tv.ru. В организации заявили, что пробирки были утилизированы и не могли оказаться на улице.

Лаборатория разбирается, почему тары выбросили в неположенном месте. По словам сотрудников фирмы, вывозом медицинских отходов занимается подрядная организация. Сотни разбитых пробирок с кровью нашли между домами на улице Курганская. По факту произошедшего назначена проверка.