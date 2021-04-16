Любящий тишину британец зарезал соседа из-за шума мотоциклов

Отца троих детей зарезали в Норфолке после ссоры из-за шума мотоциклов. Смертельная схватка двух соседей произошла на глазах сына-подростка одного из них.

Отца троих детей зарезали в Норфолке после ссоры из-за шума мотоциклов. Смертельная схватка двух соседей произошла на глазах сына-подростка одного из них.

Жуткая кровавая драма произошла в тихом городке Торп-Сент-Эндрю недалеко от Нориджа. Здесь между двумя соседями возник конфликт, который быстро перерос в поножовщину, а закончился и вовсе смертью одного из них. Об убийстве на северо-восточном побережье Англии сообщает The Sun.

Погибшим оказался 41-летний отец троих детей Дин О., а трое других горожан, включая спутницу убитого Луизу, получили многочисленные ножевые ранения и были доставлены в больницу. Полиция Норфолка подтвердила, что два человека были арестованы в связи с ужасным инцидентом и будут опрошены стражами порядка.

Как оказалось, Дин и его 18-летний сын имели дорожные мотоциклы и собирались покататься. В этот момент сосед, которому не понравился рев моторов транспортных средств, вышел на улицу и принялся выяснять отношения. Дин позвонил в полицию, после чего между соседями завязалась словесная перепалка.

"Это ужасно, что что-то настолько тривиальное вызвало трагедию. Это просто феноменально", — сокрушался другой сосед.

Все кровавые события разворачивались на глазах у сына погибшего. Друзья Дина сообщили, что, кроме возлюбленной мужчины, еще одна соседка получила ножевые ранения, когда вышла посмотреть, что происходит. Отмечается, что семья переехала в этот район около десяти лет назад из Эссекса.

В спецоперации по обезвреживанию вооруженного дебошира было задействовано около восьми полицейских машин, кареты скорой помощи, а также машины быстрого реагирования и санитарной авиации. В настоящее время место происшествия оцеплено, полиция проводит расследование. Стражи порядка обратились ко всем, кто обладает информацией об инциденте, с просьбой передать ее правоохранителям.