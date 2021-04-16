Помощник президента РФ пригласил посла США в Кремль для беседы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил посла США в России Джона Салливана в Кремль для беседы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил посла США в России Джона Салливана в Кремль для беседы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юрий Ушаков объяснил Джону Салливану, какие шаги предпримет Москва в ответ на новые американские санкции. Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон ввел 15 апреля. Санкции коснулись 16 физлиц и 16 организаций. США также намерены выслать десять российских дипломатов.