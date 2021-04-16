В США готов законопроект о выплате репараций темнокожим

Судебный комитет Палаты представителей проголосовал за принятие закона, который учредит комиссию по изучению вопроса о возмещении ущерба темнокожим потомкам рабов.

Судебный комитет Палаты представителей США проголосовал за создание специальной комиссии, которая будет заниматься изучением вопроса о возмещении ущерба темнокожим, которые являются прямыми потомками рабов, порабощенных до принятия «освободительной» 13-й поправки в Конституцию страны, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial.

Теперь законопроект HR 40 подается для рассмотрения в нижнюю палату Конгресса США. Если проект примут, будет создана комиссия из 13 специалистов, которая займется «изучением последствий рабства и расовой дискриминации, проведением слушаний», а также будет рекомендовать Конгрессу средства правовой защиты».

Эту ситуацию прокомментировал «Политике Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей правого интернет-сообщества 1337const. Консерватор заявил об абсурдности подобных выплат на примере ирландцев, которые были захвачены англичанами в период с 1649 до 1651 года.

«Считаю этот закон дискриминацией ирландцев, которые как и негры были в рабстве у колонизаторов и впахивали не меньше, а где и больше. Но есть одна проблема — ирландцы белые. Поэтому ирландцам надо заявить, что они потомки рабов-гомосексуалистов, тогда и они получат репарации. Белым сейчас только так!» — сообщил Кирюшкин.

Впервые?

Законопроект HR 40 был внесен в Конгресс еще в 1989 году и касался невыполненных обещаний полководца времен Гражданской войны Уильяма Шермана, воевавшего на стороне Севера. Он заявлял, что правительство предоставит освобожденным рабам «40 акров земли и мула». Таким образом, на инициативу не обращали внимание около 30 лет.

Еще в 1865 году Конгресс одобрил обещанное генералом для 4 млн темнокожих, однако тогда 7-ой президент США Эндрю Джексон отказался подписывать документ, а выражение «40 акров и мул» закрепилась в сознании афроамериканцев как символ долга, который государство так и не выплатило.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что выдадут Нигеру и 27 другим бедным странам средства из специального трастового фонда на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.