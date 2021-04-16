Депутаты ЛДПР решили оставить детей-сирот без жилья, но вовремя передумали

В Госдуму по ошибке был внесен законопроект, который не одобрили даже юристы.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что два депутата от его фракции без согласования внесли на рассмотрение парламента черновую версию законопроекта о предоставлении жилья детям-сиротам.

Согласно тексту документа, государству следует исключать из очереди на квартиру детей, оставшихся без попечения родителей, если они раз в полгода не информируют уполномоченный орган исполнительной власти о местонахождении.

«Это [законопроект] не позиция фракции, мы против нее. Была внесена не та версия законопроекта в базу. При проведении анализа юристами на ряд позиций закона была указана необходимость доработки. В любом случае в таком виде мы поддерживать не будем, у нас иная позиция. Наоборот, мы за то, чтобы скорее очередь всем сиротам ликвидировать», – сказал Нилов.

Проект был внесен в Госдуму либерал-демократами Иваном Пиляевым и Максимом Зайцевым. Последний в разговоре с «Политикой Сегодня» подтвердил, что при внесении документа произошла ошибка.

По его словам, суть их закона совершенно иная — государство должно предоставлять детям-сиротам не жилые помещения, а сертификаты, поскольку в ряде регионов из-за отсутствия подходящих площадей создаются очереди.

«Эта редакция не была согласована, да, а новая редакция была согласована. <...> Естественно, мы его [законопроект] будем править. Там есть сложности в том, что государственные органы постоянно ищут сирот, чтобы предоставить им жилое помещение. Такая проблема есть, но ее нужно немножко другим способом решать», – объяснил Зайцев.

Черновой вариант законопроект, по словам депутата, будет снят с рассмотрения. И даже согласованный фракцией вариант на ближайшее заседание нижней палаты парламента решили не выносить. Политики намерены еще раз дополнить «новыми возможностями» для детей-сирот.